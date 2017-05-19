В Мурманской области сохраняется использование единого социального проездного билета, но его стоимость вырастет

Региональным правительством внесены изменения в постановление о введении на территории Мурманской области единого социального проездного билета. Документ устанавливает стоимость единого социального проездного билета в размере 640 рублей.



Как напомнил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин, с 1 января 2017 года была увеличена стоимость проезда по всем видам проездных билетов на общественном транспорте за исключением единого социального проездного билета (ЕСПБ) – этот вид проездных билетов крайне востребован особенно старшим поколением.



«Но экономические реалии диктуют свои условия и стоимость проездного увеличивать необходимо для обеспечения стабильных перевозок. Потребность транспортных организаций гораздо выше, конечно. На наш взгляд, данная цена является компромиссной. Из бюджета на обеспечение перевозок по ЕСПБ выделяется значительная сумма – свыше 300 млн рублей. Во многих субъектах РФ такой вид социальной поддержки вообще отсутствует. Правительство Мурманской области считает сохранение ЕСПБ крайне важным», - подчеркнул министр.



Предыдущая стоимости ЕСПБ была установлена с 1 января 2016 года в размере 570 рублей.



В некоторых областях Северо-Запада России в настоящее время ЕСПБ уже отменены или дают право проезда только на одном виде транспорта.



На территории Мурманской области по прежнему действует ЕСПБ дающий право льготного проезда на троллейбусах и автобусах городских и пригородных маршрутов.



ЕСПБ можно приобрести в установленных местах реализации проездных билетов в Мурманске – с 19 мая 2017 года, в других населенных пунктах Мурманской области – с 20 мая 2017 года.



/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /