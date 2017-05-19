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19.05.2017 18:05

Дворец культуры и народного творчества имени Кирова приглашает на выставку «Цветущий май»

21 мая в 11.00 областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Танцевальный зал) приглашает всех мурманчан и гостей города на традиционную областную выставку комнатных растений «Цветущий май».

Коллекционеры из городов и поселков Мурманской области привезут лучшие цветущие растения из своих коллекций. Среди них посетители выставки смогут увидеть сотни цветущих фиалок редких и новых сортов, стрептокарпусов, пеларгоний, бегоний и другие прекрасные растения.

В 14.00 состоится лекция, во время которой коллекционеры дадут советы о том, как сохранить цветы во время отпуска, как сделать правильно смесь для растений, как притенить цветы от прямого солнца и многом другом.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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