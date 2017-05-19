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19.05.2017 18:10

Команда Мурманской области показала великолепные результаты в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Сегодня в Краснодаре завершаются соревнования V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В них принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет и школьников от 10 до 17 лет.

Для участия в финальных состязаниях чемпионата Министерством образования и науки Мурманской области была сформирована команда из 19 участников и экспертов.

Стали известны первые результаты. Представители Мурманской области – команда юниоров, показала великолепные результаты.

Дарья Воронская и Юлия Ромахова из центра дополнительного образования «Лапландия» завоевали 1 место по компетенции «Интернет вещей» (JuniorSkills)10+ (эксперт Александр Федулеев).

2 место по компетенции «Мобильная робототехника» (JuniorSkills)10+ – у мончегорцев Михаила Пыжьянова и Павла Середы из Центра развития творчества детей и юношества «Полярис» (эксперт Геннадий Тарабукин).

Кандалакшане Николай Афанасьев из школы № 10 и София Попкова из школы № 1 заняли 3 место по компетенции «Электромонтажные работы» (JuniorSkills)14+ (эксперт Виктор Гаспирович, Кандалакшский индустриальный колледж).

Воспитанники центра дополнительного образования «Лапландия» Максим Багаев и Андрей Пономарев завоевали 3 место по компетенции «Мобильная робототехника» (JuniorSkills)14+ (эксперт Наталья Федулеева).


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