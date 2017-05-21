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21.05.2017 16:00

В Мурманске пройдет Спартакиада трудовых коллективов

27 мая в Легкоатлетическом манеже пройдет Спартакиада трудовых коллективов "Крепкое здоровье - крепкая страна" тесты ГТО", в которой смогут принять участие трудовые коллективы VI-VIII возрастной ступени (18-49 лет).

В программу Спартакиады включены такие элементы как:

- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке;
- прыжок в длину с места;
- поднимание туловища из положения лежа;
- бег на 2 и 3 км.

Ждем заявки от коллективов, желающих посоревноваться за звание самых спортивных и активных!


Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области
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