В Мурманске пройдет Спартакиада трудовых коллективов

27 мая в Легкоатлетическом манеже пройдет Спартакиада трудовых коллективов "Крепкое здоровье - крепкая страна" тесты ГТО", в которой смогут принять участие трудовые коллективы VI-VIII возрастной ступени (18-49 лет).
В программу Спартакиады включены такие элементы как:
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке;
- прыжок в длину с места;
- поднимание туловища из положения лежа;
- бег на 2 и 3 км.
Ждем заявки от коллективов, желающих посоревноваться за звание самых спортивных и активных!
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области