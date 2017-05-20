Продать матрас через Интернет. В Мурманске пенсионерка лишилась 50 тысяч рублей

Елена Ястребова.



Продать матрас через Интернет и потерять 50 тысяч рублей. В Мурманске мошенник обманул пенсионерку. Как рассказала женщина, на одном из сайтов она разместила объявление о продаже товара. Вскоре покупатель нашелся. Цена его вполне устроила. Он предложил северянке перевести предоплату, но для этого ему нужны все реквизиты и пароли ее банковской карты. Пенсионерка, поверив "покупателю", сообщила все необходимые данные. После чего с ее карты было списана крупная денежная сумма. Как оказалось, номер телефона злоумышленника был зарегистрирован в Казани. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.





