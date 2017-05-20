Сегодня планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 20 мая, в субботу, планируется проведение взрывных работ в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – железнодорожная станция Пяйве. Работы проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Взрывные работы запланированы 20 мая с 15.30 до 16.30. Перекрытие движения транспорта не планируется.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанной автодороге.

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /