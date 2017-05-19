В Мурманской области на реализацию программы по повышению качества жизни пожилых людей до 2020 года будет выделено свыше двух миллиардов рублей

Одной из тем заседания правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, стал ход исполнения поручений, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, данных высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ Президентом РФ Владимиром Путиным на заседании президиума Госсовета в августе 2014 года.

Как отметил министр социального развития Сергей Мякишев, во исполнение президентских поручений министерством подготовлен проект Программы мероприятий по повышению качества жизни пожилых людей в Мурманской области в новой редакции на период 2017-2020 годов. По предварительной оценке, общий объем финансовых средств на реализацию программы составит 2,1 млрд рублей.

«Очередь в стационарные учреждения социального обслуживания общего типа отсутствует. Спрос на услуги стационарных учреждений психоневрологического профиля удовлетворен не в полном объеме. Пути решения – реконструкция Апатитского психоневрологического интерната и увеличение коечной мощности других учреждений психоневрологического профиля. За три года очередь сократилась почти в три раза, с 416 человек в конце 2013 года до 134 человек на данный момент», – сообщил Сергей Мякишев.

Также министр отметил, что в Мурманской области развиваются альтернативные стационарозамещающие технологии ухода за гражданами пожилого возраста. Потребность в социальном обслуживании на дому удовлетворяется в полном объеме. В регионе сложилась практика добровольческой (волонтерской) деятельности по оказанию помощи гражданам пожилого возраста, находящимся на социальном обслуживании. В 2016 году в работе с пожилыми гражданами приняли участие 862 волонтера, их поддержкой охвачено 2,5 тыс. человек.

В рамках межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения Мурманской области осуществляется доставка на дом пожилым людям лекарственных препаратов, назначенных им по медицинским показаниям врачом, оказывается содействие в получении медицинской помощи. «В 2016 году этой услугой воспользовались 5,4 тыс. человек. Наибольшая нуждаемость пожилых людей связана с оказанием содействия в прохождении медико-социальной экспертизы и в получении медицинской помощи в поликлинических учреждениях», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Для обеспечения доступности социальных услуг для жителей сельской местности и отдаленных районов функционируют 6 мобильных социальных бригад. Специалисты служб помогают социальным работникам оказывать услуги по доставке продуктов, лекарств, генеральной уборке жилых помещений. Кроме того, в Мурманской области реализуются мероприятия по повышению уровня финансовой и компьютерной грамотности граждан пожилого возраста.



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