Будь готов - всегда готов! Сегодня День рождения Всесоюзной пионерской организации

Любовь Дубова.

Будь готов - всегда готов! Сегодня - День пионерии. В столице Заполярья, по традиции, торжественный сбор у памятника Ленину. Бывшие пионеры вспоминают слеты, походы, уборку урожая, строевые песни, тимуровское движение, военно-спортивные игры.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция КПРФ) Михаил Антропов: "История этой организации тесно связана с историей нашей страны, и мы все - советские люди - начинали осваивать азы коллективности, патриотическому отношению, к государству, к своим товарищам именно в этой организации. Звездочки, звеньевые и так далее. Очень хотелось бы, чтобы эта история не выпала из нашей памяти, из памяти новых поколений".

Пионерия есть и сегодня. Но некогда массовое движение теперь насчитывает всего около 100 человек. Пионерские организации есть в Кировске, Оленегорске, Ловозере и в областном центре.

Надежда Сергеевна Быстроумова: "Мне очень нравилось то, что была крепкая дружба у ребят, что была взаимопомощь, что каждый друг за друга стояли гора за горой. Чем мы занимались? Мы собирали макулатуру, собирали металлолом, тогда были еще так называемые звездочки, когда мы ходили по домам участников Великой Отечественной войны. Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры дети рабочих".