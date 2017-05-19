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19.05.2017 15:20

Артисты Мурманского областного театра кукол провели благотворительный концерт в поселке Минькино

18 мая труппа Мурманского областного театра кукол отправилась в поселок Минькино и провела там благотворительный спектакль «Колобок».

Площадкой для выступления артистов стала коррекционная школа-интернат. Ребята веселились вместе с актерами и напевали с ними задорные песни из спектакля!
Мурманский областной театр кукол считает одной из главных задач проведение спектаклей на безвозмездной основе для деток, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году артисты порадовали своими выступлениями воспитанников мурманского Дома ребенка и жителей поселка Африканда.


Мурманский областной театр кукол
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