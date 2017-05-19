Исправились или нет? Повторный рейд общественных контролеров в магазин торговой сети

Кирилл Коган.

Рейд общественных контролеров сегодня - в один из магазинов федеральной торговой сети - в Мурманске. Проверка - в рамках реализации партийного проекта - "Народный контроль". Инспекция повторная. Спустя месяц после первого рейда. Он был по жалобам покупателей. Тогда выявили нарушения санитарных норм, условий хранения продуктов, нашли просрочку. Вывод контролеров сегодня - все замечания в магазине устранили.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "Все эти вопросы были у нас оформлены, переданы руководству магазина. Хочу сказать, что данный магазин эффективно поработал, сейчас мы видим идеальную чистоту, все замечания устранены, на самые сложные вопросы мы нашли ответы".

Подобные рейды народные контролеры проводят регулярно. С периодичностью - два раза в месяц. Объекты выбирают исключительно по жалобам и обращениям покупателей. И результат подобных проверок, а этом самое главное, - в пользу потребителей.

Начальник управления по работе с государственными органами Северо-Западного Дивизиона Федеральной торговой сети Светлана Бабанская: "Наша реакция на замечания, которые были установлены во время проверки, это реакция нормального, цивилизованного участника рынка в России. Мы их выслушали, мы их проработали, мы каждый вопрос отработали на уровне магазинов, и приняли меры. Результат вы видите".