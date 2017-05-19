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19.05.2017 13:40

Мурманские депутаты встретились с одними из лучших школьников города

Наталия Бурдина.

Сегодня мурманские депутаты провели встречу - не в официальной обстановке - с лучшими школьниками города. Трое старшеклассников заняли призовые места в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Он прошел в апреле.
Ученик Мурманского политехнического лицея Петр Барышкин: "Я занимаюсь географией с очень раннего возраста. Родители меня часто брали в поездки по всей России. Мне очень нравилось это и вот так мне привили любовь к географии. Я участвую в Олимпиадах по географии довольно давно, в том году я был просто участником, в этом я стал призером".
Победителям и призерам финального этапа Всероссийской Олимпиады - специальная премия федерального правительства и льготы при поступлении - без экзаменов в любой вуз страны. Мурманские депутаты пожелали ребятам дальнейших успехов в учебе, подчеркнув, - даже если она Зза пределами региона, Кольское Заполярье ждёт ребят обратно.
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Виктор Хабаров: "Сегодня мы встречаемся с будущим Мурманска, чтобы пообщаться, узнать о планах на будущее и узнать, чем дышит, так сказать, нынешнее поколение, которому строить и развивать этот город. И можно добавить, что мурманское образование всегда было на очень хорошем уровне".
Депутат Совета депутатов г. Мурманска Наталия Телибаева: "И их потребность в городе есть, что они нам нужны. Потому что они вопрос задают сейчас, а вот в рыбную отрасль для того, чтобы она развивалась, какие кадры должны прийти, их момент этот уже волнует. Поэтому, я думаю, что они вернутся".
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