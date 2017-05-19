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19.05.2017 13:30

В Мурманской области с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в среднем по региону вырастут на 2,7 процента

Светлана Деменева.

Максимальный рост составит 5,5 процентов. Вопросы тарифной политики - сегодня в повестке дня регионального правительства. Стоимость услуг ЖКХ вырастет, в первую очередь, в военных городках, где долгое время командиры искусственно занижали уровень тарифов. В некоторых населенных пунктах, например в Ковдоре, стоимость отопления незначительно, но станет ниже. На 2 копейки подорожает электроэнергия. В части минимальности этого тарифа - Мурманская область на 6 месте по стране. Тариф на газ не изменят. Как и на отопление, но не везде, а лишь в 26 городах региона.
Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский: "По отдельным населенным пунктам роста не будет, где тариф на воду, на тепло не изменяются. Электричество в нашей совокупной плате граждан составляет порядка 5-7 процентов. Это результата такой беспрецедентный - мы анализировали всю РФ - потому, что такой жесткий и правильный подход, как вы знаете, надо бороться на уровне правительства и сдерживать совокупную плату граждан для северян".
На заседании правительства заслушали доклад министра социального развития. О выполнении поручений Президента, направленных на повышение качества жизни людей старшего возраста. Сегодня это 26% населения региона. Правительство на 17-20-й годы приняло целый комплекс мер в поддержку. Он включает 70 различных мероприятий. Объем финансирования больше двух миллиардов. В частности, это развитие программы повышения компьютерной грамотности, которая уже работает для пенсионеров бесплатно в комплексных центрах социального обслуживания.
Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Мы активно взаимодействуем с учебными организациями Мурманской области, у нас есть это мероприятие внутри социальной программы по взаимодействию с Пенсионным фондом. И выделяется вот в этом году 240 тысяч рублей - это скромные деньги. Но столько же предусматривает субъект, и мы на эти средства обучаем граждан пожилого возраста".
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