В Мурманской области с 1 июля тарифы на коммунальные услуги в среднем по региону вырастут на 2,7 процента

Светлана Деменева.

Максимальный рост составит 5,5 процентов. Вопросы тарифной политики - сегодня в повестке дня регионального правительства. Стоимость услуг ЖКХ вырастет, в первую очередь, в военных городках, где долгое время командиры искусственно занижали уровень тарифов. В некоторых населенных пунктах, например в Ковдоре, стоимость отопления незначительно, но станет ниже. На 2 копейки подорожает электроэнергия. В части минимальности этого тарифа - Мурманская область на 6 месте по стране. Тариф на газ не изменят. Как и на отопление, но не везде, а лишь в 26 городах региона.

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский: "По отдельным населенным пунктам роста не будет, где тариф на воду, на тепло не изменяются. Электричество в нашей совокупной плате граждан составляет порядка 5-7 процентов. Это результата такой беспрецедентный - мы анализировали всю РФ - потому, что такой жесткий и правильный подход, как вы знаете, надо бороться на уровне правительства и сдерживать совокупную плату граждан для северян".

На заседании правительства заслушали доклад министра социального развития. О выполнении поручений Президента, направленных на повышение качества жизни людей старшего возраста. Сегодня это 26% населения региона. Правительство на 17-20-й годы приняло целый комплекс мер в поддержку. Он включает 70 различных мероприятий. Объем финансирования больше двух миллиардов. В частности, это развитие программы повышения компьютерной грамотности, которая уже работает для пенсионеров бесплатно в комплексных центрах социального обслуживания.

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Мы активно взаимодействуем с учебными организациями Мурманской области, у нас есть это мероприятие внутри социальной программы по взаимодействию с Пенсионным фондом. И выделяется вот в этом году 240 тысяч рублей - это скромные деньги. Но столько же предусматривает субъект, и мы на эти средства обучаем граждан пожилого возраста".





