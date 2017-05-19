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19.05.2017 13:12

В Мурманском СК РФ завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя ООО «Связь Профи» в невыплате заработной платы 12 работникам в общей сумме более 1 миллиона рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности).

Следствием установлено, что руководителем Общества, основным видом деятельности которого является оказание услуг технического обслуживания сетей электросвязи региона, в период с апреля 2015 года по июль 2016 года 12 работникам не выплачивалась заработная плата, пособия и иные, установленные законом выплаты, чем существенно нарушались их конституционные права. В результате действий обвиняемого размер задолженности перед потерпевшими составил более 1 миллиона рублей.
Следствием в полном объеме собраны доказательства преступной деятельности обвиняемого, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного расследования ущерб, причиненный работникам Общества, частично возмещен.
Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

СУ СК РФ по Мурманской области 
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