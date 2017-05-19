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19.05.2017 16:40

Специалисты ответили на вопросы осуждённых особого режима

По инициативе помощника начальника УФСИН по защите прав человека в УИС в исправительной колонии особого режима №16 было организовано консультирование осуждённых в формате «вопрос-ответ».

Для оказания консультационной помощи по различным вопросам в учреждение приехала представительная делегация специалистов: помощник Уполномоченного по правам человека в Мурманской области Дмитрий Жучинский, члены Общественной наблюдательной комиссии области и Общественного совета при УФСИН Евгения Луковицкая и Валерий Бабурин, священнослужитель отец Роман (Новрузов), а также заместитель руководителя УФСИН по кадрам и воспитательной работе Дмитрий Фокин и сотрудники регионального Управления, курирующие социальное, медицинское и юридическое направления.
На встречу со специалистами в клуб колонии пришли около двухсот человек. В первой части мероприятия гости ИК-16 отвечали на общие вопросы осуждённых, поступающие из зала. Эти вопросы касались, в основном, медицинского обеспечения и организации питания. 
После ответов на общие вопросы специалисты провели личный приём, на который обратились более двадцати осуждённых. Большая часть вопросов касалась процедуры получения высокотехнологичной медицинской помощи. Были затронуты и вопросы оформления инвалидности, доверенностей, наследства, заключения или расторжения брака, восстановления утраченных документов, а также возможности оказания помощи в получении временной регистрации и трудоустройстве после освобождения.
По всем обращениям осужденным были даны разъяснения. Часть вопросов, требующая уточнений, была взята на контроль, и ответы на них будут представлены заявителям в письменном виде в установленные законом сроки.
Подобные выездные консультации в колониях региона проводятся раз в полугодие. Также в УФСИН с прошлого года практикуется проведение дистанционных консультаций для осуждённых с использованием видеоконференцсвязи, что позволяет охватить большее количество осуждённых, особенно тех колоний, которые находятся в удалении от областного центра. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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