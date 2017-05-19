Мурманский областной театр кукол подведет итоги конкурса «Золотой муравей»

21 мая в 14.30 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21А) состоится закрытие традиционного конкурса «Золотой муравей».

В течение театрального сезона зрители посещали спектакли, сохраняли и складывали билеты в специальные именные конверты, которые бережно хранятся в театре до конца сезона. В конце театрального сезона подводятся итоги - самые активные зрители станут победителями и будут награждены памятной статуэткой и ценными подарками.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области