В Мурманской области состоялась экологическая акция «Чистый берег»

Её цель – привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения водоемов и береговых зон. Акция проходит под эгидой МЧС России по всей стране, в том числе и на Кольском Севере.

Личный состав Главного управления МЧС России по Мурманской области и подчиненных подразделений принял участие в очистке водоемов, в том числе и областного центра, а так же, Кольского залива.

Все граждане, не равнодушные к проблеме загрязнения прибрежных территорий, смогут принять участие в следующей экологической акции, которая запланирована осень.

Главное управление МЧС России по Мурманской области