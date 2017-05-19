В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке откроется выставка фотографий Сергея Еремкина «Заполярье – глазами природы»

21 мая в 13.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, отдел краеведческой литературы) в рамках Года экологии и 80-летия Мурманской области откроется выставка фотографий Сергея Еремкина «Заполярье – глазами природы».

Сергей Еремкин создал необычную серию почтовых открыток о Мурманске, Ловозере и Териберке. Талантливый земляк совмещает изображения диких животных с узнаваемыми городскими пейзажами. Художник признается, что ему нравится рисовать Север, приятно удивлять людей и показывать им красоту и хрупкость заполярной природы.

Выставка «Заполярье – глазами природы» будет работать все лето.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области





