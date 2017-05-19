Кольская АЭС: в работе три энергоблока

По состоянию на 10.00 часов 19 мая 2017 года нагрузка Кольской АЭС составляет 1100 МВт. В работе находятся энергоблоки №№ 2, 3 и 4 атомной станции. Энергоблок № 1 находится в плановом ремонте.

Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,07 - 0,11 мкЗв/час (микроЗиверт в час).

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС