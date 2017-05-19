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19.05.2017 12:32

Мурманская область – среди регионов с наименьшим уровнем тарифа на электроэнергию для населения

Сегодня на заседании правительства Мурманской области председатель регионального комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский представил отчет о результатах деятельности комитета за 2016 год. В числе основных – сохранение самых низких по Северо-Западу тарифов на электроэнергию для населения, одних из самых низких по Северо-Западу тарифов на водоснабжение и водоотведение, сдерживание тарифов на тепловую энергию и газоснабжение в муниципальных образованиях.

Как отметил в своем докладе Владимир Губинский, благодаря сбалансированной тарифной политике, проводимой правительством региона, в 2017 году Мурманская область находится в шестерке регионов с наименьшим уровнем тарифа на электроэнергию для населения. 

На текущий момент именно сбалансированность тарифных решений является одним из факторов, определяющих инвестиционную привлекательность региона: низкий уровень тарифов на услуги по передаче электрической энергии, стабильное потребление электроэнергии в регионе способствуют развитию как электросетевой инфраструктуры, так и предпринимательской деятельности на территории региона, сказал Владимир Губинский.

Председатель комитета по тарифам напомнил также о существенном снижении с декабря прошлого года стоимости электроэнергии для потребителей, не относящихся к населению, сельских поселений Терского района – это стало возможным благодаря переходу на источники ветросолнечной генерации. В результате годовая экономия средств составит около 1,5 млн руб. Это решение окажет существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Терского района и создаст условия для дальнейшего развития предпринимательства в отдаленных селах Мурманской области, подчеркнул Владимир Губинский.

В ходе доклада Владимир Губинский также обозначил основные задачи ведомства на 2017-2018 годы в сфере тарифного регулирования, контрольно-надзорной деятельности и мониторинга.

Губернатор Марина Ковтун отметила важность объективности в работе ведомства, а также поручила комитету по тарифному регулированию принять участие в обсуждении тарифов ГУ ЖКХ, установленных в Печенгском районе, в частности, в городских поселениях Корзуново и Печенга. 


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