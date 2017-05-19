На Северном флоте прошло учение по борьбе за живучесть и поисково-спасательному обеспечению

Сегодня в главной базе Северного флота городе Североморске состоялось учение по управлению борьбой за живучесть и поисково-спасательному обеспечению. В учебном мероприятии приняли участие дежурные силы поисково-спасательного обеспечения, штатные и нештатные аварийно-спасательные группы соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей, а также экипаж плавмастерской ПМР-82 центра материально-технического обеспечения Северного флота.

В ходе учения проверялись и оценивались действия командования и аварийных партий надводных кораблей и судов обеспечения по вводным, поступающим от центра по борьбе за живучесть и поисково-спасательному обеспечению.

В основном вводные касались наиболее вероятных аварийных ситуаций, связанных с возникновением пожара, получением повреждений корпуса и поступлением забортной воды внутрь отсеков кораблей и судов обеспечения. Проверялись не только действия экипажей боевых кораблей, но и судов обеспечения.

По одной из учебных вводных, на борту плавмастерской произошло возгорание мусорного контейнера. Для ликвидации условной аварийной ситуации были привлечены нештатные аварийно-спасательные группы плавмастерской, а также соединений боевых кораблей, базирующихся в Североморске. Из состава дежурных сил поисково-спасательного обеспечения практические действия по вводной отрабатывал экипаж пожарного катера ПЖК-1296.

Как отметил руководитель учения начальник регионального центра управления обороной СФ контр-адмирал Сергей Гришин, «по результатам учения будет проведён тщательный разбор действий каждого командира по управлению борьбой за живучесть кораблей и судов обеспечения и приняты меры по улучшению координации действий корабельных аварийных партий, а также общего управления борьбой за живучесть при возникновении аварийных ситуаций».

Тренировочные мероприятия по обеспечению непотопляемости и взрывовожаробезопасности боевых кораблей и судов обеспечения проводятся на Северном флоте на постоянной основе. В ходе таких мероприятий совершенствуются навыки дежурных смен регионального центра управления обороной Северного флота и личного состава аварийно-спасательных групп при возникновении аварийных и кризисных ситуаций.

Пресс-служба Северного флота