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19.05.2017 12:22

За нарушение авторских и смежных прав перед судом предстанет 42-летний житель города Мончегорска Мурманской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК РФ (незаконный сбыт и использование контрафактного программного обеспечения).

Следствием установлено, что в феврале 2017 года обвиняемый дважды, из корыстных побуждений и материальной выгоды, за вознаграждение в сумме 400 рублей, сбыл контрафактный программный продукт «1С Предприятие 7.7». В результате действий злоумышленника правообладателю причинен крупный ущерб в сумме более 342 тысяч рублей. Преступление было пресечено сотрудниками УМВД России по Мурманской области в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.
В настоящее время обвиняемым предприняты действия к возмещению ущерба в полном объеме, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Мурманской области
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