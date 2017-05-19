Законопроект о любительском рыболовстве оставит жителей прибрежных поселков без заработка. В Госдуме готовится ко второму чтению законопроект о любительском рыболовстве, внесенный еще несколько лет назад. В документе, регламентирующем правила рыбалки, говорится, что человек, выловивший водные биоресурсы, приобретает на них право собственности.

Однако в законопроекте нет ни слова о том, что рыбакам разрешено продавать свой улов. А для жителей прибрежных поселков, особенно в северных регионах страны, это нередко единственный источник дохода. Депутаты мурманской областной Думы направили в ГД и в Минсельхоз обращение с призывом внести в законопроект поправку, разрешающую рыбакам-любителям продажу улова. В Росрыболовстве выступают против этого.

По мнению мурманских депутатов, нужно скорректировать само определение любительского рыболовства. Нынешняя редакция законопроекта дает такое определение: «Деятельность по добыче (вылову) объектов любительского рыболовства или объектов зарыбления, осуществляемая физическими лицами в целях личного потребления и в целях отдыха (рекреационных целях), в том числе при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».

В мурманской облдуме считают, что надо оговорить и право граждан на обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку объектов любительского рыболовства.

«Также предлагаем дополнить статью 7 указанного законопроекта нормой, предусматривающей возможность физическим лицам, осуществляющим любительское рыболовство, реализовывать добытые (выловленные) водные биоресурсы», — говорится в обращении.

Как заявил «Известиям» председатель комитета Мурманской облдумы по экономической политике, энергетике и ЖКХ, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Максим Белов, только в его регионе в прибрежных поселках живут десятки тысяч людей. А если говорить обо всей России, проблема затрагивает сотни тысяч граждан.

— Несколько лет назад вступили в силу новые требования для рыболовных судов, — рассказал депутат. — Небольшие катера жителей прибрежных поселков им не соответствуют. Поэтому рыбаки не имеют права на квоту.

По словам депутата, действующее законодательство позволяет любителям выходить в море и ловить рыбу, но только для личных нужд, — продавать улов они не могут.

— И что человеку, живущему в прибрежном поселке, остается делать? Работы там нет. Никаких компенсаций не положено. И он встает перед выбором — либо уезжать, либо фактически браконьерить. В рыбном бизнесе сейчас могут участвовать только крупные предприятия. Для обычных жителей эта возможность закрыта. Мы хотим, чтобы за человеком, который на своей маленькой лодочке выловил рыбу, закрепили право транспортировать и продавать излишки, — отметил Максим Белов.

Председатель межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов сказал «Известиям», что сейчас рыбак-любитель фактически подвергается дискриминации по сравнению с охотником-любителем. В ст. 14 закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» говорится, что продукция охоты, в случае если она не используется для личного потребления физическими лицами, продается специально уполномоченной организации.

— В любом городе, где поблизости есть водоем, мы можем на рынке увидеть людей, торгующих рыбой. Но это незаконно, формально любого из них можно привлечь к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство, — отметил Валентин Балашов. — И пограничники, и сотрудники полиции постоянно ловят рыбаков и пытаются пришить им незаконное предпринимательство. А если мы говорим о таких депрессивных населенных пунктах, как приморские поселки? Работы там нет, одна рыба. И почему они не могут ее продать?

С ним согласен и член ОП РФ, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор.

— Выловленная рыба становится объектом собственности, но рыбак может только съесть ее. Но это неправильно! Надо разрешить людям продавать излишки, — сказал он «Известиям».

В Федеральном агентстве по рыболовству «Известиям» заявили, что разрешения на продажу «любительской» рыбы нет ни в нынешней редакции законопроекта, ни в дополнительном проекте поправок, который недавно разработал Минсельхоз. Так что рыбаки как сейчас не имеют права реализовывать рыбу, так и в будущем им это право давать не планируют.

— Во всех случаях любительское рыболовство осуществляется в целях удовлетворения личных потребностей, — пояснили в Росрыболовстве. — Принимая во внимание существующее количество рыбаков-любителей и потенциал нашей страны к их увеличению, коммерциализация любительского рыболовства может привести к формированию сложно контролируемого рынка оборота рыбной продукции. Как с точки зрения объема изъятия водных биоресурсов, так и безопасности самой продукции, реализуемой населению. Кроме того, потеряется сама суть любительского рыболовства.

Вместе с тем в редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, появилось нововведение — суточная норма вылова. Собственно, она снимает вопрос о тех самых излишках, которые рыбак-любитель мог бы продать на рынке. Но, по мнению экспертов, несет в себе серьезный коррупционный и конфликтный потенциал.

— Если рыболовам определят, сколько щук они могут выловить, многих из них будут останавливать инспекторы, проверять, составлять протоколы, — пояснил Валентин Балашов. — Рыбаки-любители, конечно, быстро сориентируются и скажут, что они ловили не сутки, а двое или трое. Тем не менее будут конфликты. Ведь для чего люди ходят на рыбалку? Для получения хорошего настроения. То есть вводится суточная норма на получение хорошего настроения. Это неправильно. И какая армия контролеров должна быть, чтобы это проверять?

Число рыбаков-любителей в стране эксперты оценивают сейчас в 25 млн человек.

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