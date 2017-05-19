Смс-сообщение с предложением перейти по ссылке для просмотра информации. Северянка лишилась денег из-за вирусной программы в мобильном телефоне

Елена Ястребова.



Перейти по ссылке в мобильном телефоне и лишиться денег. Интернет-мошенники продолжают обманывать доверчивых северян. В отдел полиции обратилась местная жительница г. Мурманска. Она рассказала, что ей на телефон пришло информационное сообщение. Ради любопытства, она решила посмотреть, что это. И девушке это вышло боком — с ее банковского счета списали 10 тысяч рублей. Как оказалось, в смартфоне была установлена вредоносная программа, позволяющая запоминать все пароли и логины от онлайн-банка. И списание средств производится без ведома владельца телефона.

Возбуждено уголовное дело.