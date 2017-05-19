Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
19.05.2017 12:30

Смс-сообщение с предложением перейти по ссылке для просмотра информации. Северянка лишилась денег из-за вирусной программы в мобильном телефоне

Елена Ястребова.


Перейти по ссылке в мобильном телефоне и лишиться денег. Интернет-мошенники продолжают обманывать доверчивых северян. В отдел полиции обратилась местная жительница г. Мурманска. Она рассказала, что ей на телефон пришло информационное сообщение. Ради любопытства, она решила посмотреть, что это. И девушке это вышло боком — с ее банковского счета списали 10 тысяч рублей. Как оказалось, в смартфоне была установлена вредоносная программа, позволяющая запоминать все пароли и логины от онлайн-банка. И списание средств производится без ведома владельца телефона.
Возбуждено уголовное дело.
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.47
Евро = 64
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.