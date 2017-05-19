На строительной площадке Нахимовского военно-морского училища обнаружен боеприпас

10 мая 2017 года Управлением ФСБ России по Северному флоту получены данные об обнаружении сотрудниками ЧОО «Русь-Альянс», осуществляющими охрану периметра строительной площадки Нахимовского военно-морского училища, предмета, похожего на артиллерийский снаряд. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий к месту происшествия были стянуты силы экстренных и специальных служб Мурманской области. Все работы в зоне обнаружения данного предмета были приостановлены, персонал и строительная техника отведены на безопасное расстояние. Место обнаруженного снаряда огорожено предупредительной лентой.

После прибытия на строительную площадку специалистов силовых ведомств произведен осмотр подозрительного предмета. По его результатам установлено, что обнаруженный боеприпас является боевым 130 мм артиллерийским снарядом. В 14 час. 30 мин. указанных суток взрывотехниками Росгвардии последний извлечен из грунта и вывезен с территории объекта строительства для последующей утилизации.

На следующий день инженерными подразделениями Северного флота произведено дополнительное обследование участка территории, на которой был обнаружен снаряд, иных взрывоопасных предметов не выявлено.

Управление ФСБ России по Северному флоту напоминает жителям области о том, что при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не следует их самостоятельно перемещать, перевозить, а также утилизировать. О произошедшем следует незамедлительно сообщить в органы безопасности или полицию.



Управление ФСБ России по Северному флоту