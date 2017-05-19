Мурманский морской торговый порт стал партнером проекта «Арктика на улицах города»

В Москве состоялись мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику – День полярника, который по Указу Президента В.В.Путина с 2013 года ежегодно отмечается в России 21 мая.

В этом году празднование Дня полярника совпадает с большим событием в истории освоения Арктики. 80 лет назад, 21 мая 1937 года, была открыта первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая станция "Северный Полюс - 1" под руководством легендарного Ивана Дмитриевича Папанина.

В год 80-летия экспедиции Папанина федеральным министерством природных ресурсов совместно с Экологической палатой России и при поддержке ПАО «Мурманский морской торговый порт» было положено начало реализации уникального граффити-проекта «Арктика на улицах города». На первых граффити в рамках проекта, созданном на основе фотографии Якова Халина, изображены члены экипажа станции «Северный полюс — 1». Эти граффити размещены в Москве на стене дома по адресу: Сретенка, 5. Как отметил сопредседатель и статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров, проект граффити будет долгосрочным. «Я думаю, мы не ограничимся только Москвой, мы планируем граффити в Мурманске, Санкт-Петербурге. Это будет большой долгосрочный проект», — сказал он. Первый рисунок из этой серии, был создан на основе исторической фотографии всемирно известного фотографа Якова Халипа. Он посвящен героическому дрейфу папанинцев. Граффити можно увидеть в Москве, на стене дома № 5 по улице Сретенка. Как отметил сопредседатель и статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров, проект «Арктика на улицах города» будет долгосрочным и новые рисунки в скором времени появятся, например, в Мурманске и Санкт-Петербурге.

Презентация проекта «Арктика на улицах города» стала одной из центральных тем большой пресс-конференции, в которой приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько, а также хранитель архива Якова Халипа, журналист Николай Халип.

«Мурманский морской торговый порт имеет богатейшую историю, связанную с полярными исследованиями. Предприятие и сегодня строит планы развития с учетом реализации арктических проектов. Фундаментом для этого развития, безусловно, являются научные открытия и опыт легендарных полярников», - отметил в своем выступлении Александр Масько.

Сегодня, 19 мая, в Мурманской области, как и в других регионах, пройдет Всероссийский школьный урок «Арктика – фасад России», подготовка которого проходила при активной поддержке федерального министерства образования и науки. «Мы должны рассказать школьникам об Арктике, об истории полярных открытий. Это немаловажно с учётом того, что Россия и СССР участвовали в освоении Арктики очень активно», — сказал Сергей Донской. Он добавил, что учащимся также необходимо рассказать о современных достижениях России в Арктике.

«Это необходимо молодым людям, если они интересуются Арктикой, чтобы понять, куда дальше двигаться, какие интересные проекты они могли бы реализовать в своём будущем, когда будут выбирать профессию», — отметил министр.