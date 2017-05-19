Итоги поездки губернатора Мурманской области Марины Ковтун в Печенгский район

Андрей Зайцев.

Рабочая поездка главы региона Марины Ковтун в Печенгский район должна стать поводом для большой работы над ошибками местных властей. Причём, ошибок грубых. Луостари. На почту губернатора поступили обращения жителей с фотографиями мусорных свалок прямо в посёлке. Никакой уборки в течение двух месяцев. Причина - несвоевременная координация работы управляющей компании и органов местного самоуправления. В итоге, проблему решали на самом высоком уровне - глава региона и командующий Северным флотом.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Нам приходится с командующим эти проблемы в ручном режиме решать. Как только мужикам не стыдно мне в глаза смотреть. Всем, здесь собравшимся. - Слушайте, ну, я что на каждую мусорную кучу буду ездить? - Здесь же не 100 домов в конце концов. 6. Когда вы в последний раз здесь были?"

Еще один вопрос - оказание медицинской помощи. Положение дел губернатор назвала парадоксальным. Жалобы даже не на проблему с кадрами или отсутствие оборудования, а на доступность. Лестница, которая ведёт к больнице в Никеле для людей старшего возраста, мам с колясками - и зимой, и летом - непреодолимая преграда. И это вновь зона ответственности местных властей.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Местным властям в Печенгском районе надо очень хорошо подумать о собственной состоятельности. И о том, отвечают ли они сегодня требованиям, которые к ним предъявляют люди. Потому что я подменить каждого главу села, города, муниципалитета не могу".