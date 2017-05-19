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19.05.2017 17:20

«Жизнь как песня». В Мурманском областном театре кукол состоится театральный вечер, посвященный творчеству Леонида Утесова

Сегодня в 19.00 в Мурманском областном театре кукол состоится театральный вечер «Жизнь как песня», посвященный творчеству Леонида Утесова.

Леонид Осипович Утёсов – легенда советской эстрады. Он известен как певец, актер, чтец и поэт. Многогранная личность артиста и неподражаемая манера игры сделала его культовой персоной советской эпохи.
Зрители вспомнят прошлое нашей страны и послушают известные песни Леонида Утесова в исполнении актеров областного театра кукол.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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