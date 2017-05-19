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19.05.2017 17:00

​Прокуратурой г. Оленегорска с бывшего директора муниципального предприятия взыскан ущерб, причиненный коррупционным преступлением

Приговором Оленегорского городского суда от 30.12.2016, вступившим в законную силу 16.02.2017, бывший директор одного из муниципальных предприятий признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

В 2013 году, будучи директором предприятия, женщина необоснованно перечислила себе денежные средства в размере 200 тыс. рублей.
По иску прокурора города, предъявленному в интересах муниципального образования, решением Оленегорского городского суда с ответчицы взыскан ущерб, причиненный преступлением, в размере 200 тыс. рублей, а также в соответствии ст. 395 ГК РФ взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 67 722, 73 рубля.
Решение суда не вступило в законную силу.

Прокуратура Мурманской области
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