Мурманский филармонический оркестр выступит под руководством московского дирижера Андрея Рейна

21 мая в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской, 3) состоится концерт Мурманского филармонического оркестра.

В исполнении музыкантов оркестра и органиста Константина Волостнова под руководством московского дирижера Андрея Рейна прозвучат произведения Иоганна Баха, Отторино Респиги, Александра Гедике и Франсиса Пуленка.

Андрей Рейн – дирижер, постоянный участник абонементных программ Московской государственной академической филармонии. Он неоднократно дирижировал премьерами сочинений российских композиторов на фестивалях современной музыки «Московская осень». В 2004 году А.Рейн стал инициатором создания камерного оркестра «ARCO», а впоследствии – его художественным руководителем и дирижером.

В качестве постоянного приглашенного дирижера он сотрудничает с Ярославским и Ростовским академическими симфоническими оркестрами, Академическим симфоническим оркестром Саратовской филармонии им. А.Г. Шнитке, Мурманским филармоническим оркестром, Камерным оркестром Чувашии, Московским камерным оркестром «Musica Viva», Национальным академическим оркестром народных инструментов России им. Н.П. Осипова и другими коллективами.

Константин Волостнов – органист, участник многих фестивалей в России и за рубежом, преподаёт в Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Является художественным руководителем Международного фестиваля «Орган ПЛЮС в Царицыно» и консультантом ряда крупных государственных проектов в области органного искусства.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /