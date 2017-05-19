Продолжается регистрация участниц всероссийского конкурса «Мисс молодежь»

До 31 июля продлится регистрация участниц на IV Всероссийский конкурс социально ответственных девушек «Мисс молодежь». Подать заявку можно на официальном сайте проекта «Мисс молодежь».

В конкурсе принимают участие девушки в возрасте от 18 до 28 лет.

Задачами проекта являются создание гражданской платформы для пропаганды здорового образа жизни, нравственных ценностей, патриотизма, социальной ответственности и неравнодушия, а также привлечение молодых девушек к реализации широкомасштабной, социально значимой и благотворительной деятельности.

В соответствии с положением о конкурсе «Мисс молодежь» участницы предлагают к реализации социальные акции по выбранным направлениям, которые необходимо провести в срок до 31 августа 2017 года. В течение конкурса девушки ведут личные блоги, в которых отражают развитие проектов. Отчет по итогам проведения акций участницам необходимо направить в срок до 4 сентября 2017 года на e-mail: info@missmolodezh.ru.



На заключительном этапе жюри конкурса оценивает проделанную работу, и авторы наиболее эффективных проектов выходят в финал конкурса. Список финалисток Всероссийского конкурса «Мисс молодежь» будет опубликован на официальном сайте до 30 сентября 2017 года.



В этом году конкурс проходит под патронажем губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Финал конкурса «Мисс молодежь» состоится в Мурманске до 30 ноября 2017 года.



В 2016 году победительницей V Всероссийского конкурса «Мисс молодежь» стала мурманчанка Алина Васенева.

Организатор конкурса – Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи» при поддержке Государственной Думы ФС РФ.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /