Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
19.05.2017 17:40

Продолжается регистрация участниц всероссийского конкурса «Мисс молодежь»

До 31 июля продлится регистрация участниц на IV Всероссийский конкурс социально ответственных девушек «Мисс молодежь». Подать заявку можно на официальном сайте проекта «Мисс молодежь».

В конкурсе принимают участие девушки в возрасте от 18 до 28 лет.

Задачами проекта являются создание гражданской платформы для пропаганды здорового образа жизни, нравственных ценностей, патриотизма, социальной ответственности и неравнодушия, а также привлечение молодых девушек к реализации широкомасштабной, социально значимой и благотворительной деятельности.

В соответствии с положением о конкурсе «Мисс молодежь» участницы предлагают к реализации социальные акции по выбранным направлениям, которые необходимо провести в срок до 31 августа 2017 года. В течение конкурса девушки ведут личные блоги, в которых отражают развитие проектов. Отчет по итогам проведения акций участницам необходимо направить в срок до 4 сентября 2017 года на e-mail: info@missmolodezh.ru.
 
На заключительном этапе жюри конкурса оценивает проделанную работу, и авторы наиболее эффективных проектов выходят в финал конкурса. Список финалисток Всероссийского конкурса «Мисс молодежь» будет опубликован на официальном сайте до 30 сентября 2017 года.
 
В этом году конкурс проходит под патронажем губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Финал конкурса «Мисс молодежь» состоится в Мурманске до 30 ноября 2017 года.
 
В 2016 году победительницей V Всероссийского конкурса «Мисс молодежь» стала мурманчанка Алина Васенева.

Организатор конкурса – Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи» при поддержке Государственной Думы ФС РФ. 

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.47
Евро = 64
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.