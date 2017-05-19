Дело мошенников, или бесплатный сыр только в мышеловке. Как не попасть на удочку аферистов?

Светлана Деменева.

Правоохранительные органы Карелии и Мурманской области продолжают проверку деятельности медицинского центра "Аладея". Начал работать в Петрозаводске. В 2016-м закрыл свои двери. Пациенты, набравшие кредитов, не получили услуги. Уголовное дело пока еще не возбудили. Тем временем, на рынке Мурманска и области уже новые компании, готовые, как и в "Аладее", к оказанию услуг очень разного характера.

Все началось со звонка - говорит Анна. Откуда взяли имя и номер - загадка. В разговоре ключевое слово - "бесплатно". Собеседник позвал попробовать сеанс стоун-терапии и обследования на компьютере. Уже на месте началась обработка. Мол, если нет денег - можно взять кредит. Как Анна.

Анна: "Общая сумма у них была 54 тысячи. При этом мне сказали : "Просканировали позвоночник". -Я схватились за голову и сказали: "Боже мой". Ну я поняла, что умираю. и сказали, что заходил директор нашего ООО посмотрел и сказал: "Женщину будем лечить. У нее такой ужасный позвоночник, сделаем скидку 20 тысяч".

С такими компаниями готов работать не каждый банк. Но в Мурманске нашелся. Расторгнуть договор - как решила Анна - оказалось непросто. И с банком, и компанией. Пришлось обращаться к юристам и журналистам. Все вместе безуспешно пытались пообщаться сотрудницей банка. Управляющей или уборщицей - не понятно: "Я еще раз говорю, что съемка в нашем отделении запрещена. Я в камеру разговаривать с вами не буду - вы кто, назовитесь. С кем вот мы общаемся. Вы кто? До свидания".

Законность съемки подтвердила полиция, объяснив это сотрудникам в служебном помещении, откуда для комментариев так никто и не вышел.

Зато о визите журналистов в банк узнали в медицинском центре. Он вдруг оказался закрыт.

Эти кадры сняты осенью 2016 го. Обманутые пациенты и сотрудники центра "Аладея" устроили митинг в Мурманске. Людей обманули. Одних с зарплатами, других с кредитами, взятыми для курса процедур. Как правило, в подобных компаниях работают хорошие психологи. Противостоять им довольно трудно.

Психолог Екатерина Вашакидзе: "Только здесь и сейчас. Ограниченность временем, что завтра вы можете не успеть. Это прием двух вопросов, когда клиент должен ответить положительно. Сказать "да". Как правило, третий раз он тоже скажет "да", даже если это не выгодное человеку предложение".

Чтобы не попасть в мышеловку, ходить за бесплатным сыром не стоит вообще. Снизить риск можно, если что-то узнать о компании. Например, на сайте налоговой. Не готова ли фирма или центр к ликвидации. Эти данные открыты.

Адвокат, член адвокатской палаты Мурманской области Игорь Петров: "Для получения услуг необходимо подписать соответствующие документы. Подписывая документы очень часто человек не понимает их значение. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, я считаю, что человек должен воспользоваться помощью специалиста".

В полиции говорят - доказать мошенничество непросто. Договоры с банком и центром подписаны добровольно. А их клиенты, как правило, и не читают. Однако, это не значит, что обращаться в правоохранительные органы нельзя. Наоборот, нужно.

Начальник отдела информации и общественных связей МВД России по Мурманской области Марина Шихова: "Конечно, такие дела возбуждаются по России достаточно редко. Но, тем не менее, в практике МВД такие дела есть. Совсем недавно коллеги с московского региона очень ярко возбудили уголовное дело в отношении такого же аналогичного центра".

В МВД практику против мошенников, которые оказывают не те, мягко говоря, услуги, нарабатывают. Это касается не только центров., но и распространителей сомнительной продукции. По каждому факту проводится проверка.





