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19.05.2017 12:00

"Обеспечение прав собственников помещений в многоквартирных домах-задачи и методы". В столице Заполярья прошел двухдневный семинар-совещание

Татьяна Нестерова.

"Обеспечение прав собственников помещений в многоквартирных домах. Задачи и методы". В Мурманске - двухдневный семинар-совещание. Участники - активисты Школы грамотного потребителя, председатели ТСЖ, жилищно-строительных кооперативов. Закон постоянно претерпевает изменения. Новая информация - для успешного управления домом.
Руководитель Федеральной комиссии по контролю обеспечения имущественных прав собственников помещений многоквартирных домов в субъектах и муниципальных образованиях РФ Андрей Пинчуков: "Сейчас выясняются досадные ошибки, которые были в свое время сделаны муниципальными образованиями, когда помещения,принадлежащие гражданам, оказывались в собственности муниципальных образований, а потом даже продавались. Сейчас главное - остановить эти тенденции и то, что находится у муниципалитетов, вернуть собственникам".
Обеспечение прав собственников квартир - стратегическая задача реформирования ЖКХ. В органы государственной власти поступает немало обращений и жалоб. Есть факты неправомерных отчуждений объектов общего имущества.
Начальник государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова: "В основном, это вопрос на уровне муниципалитетов. Это принадлежность подвалов. В свое время они были включены в муниципальную собственность, где-то были исключены, где-то нет, где-то превратились в магазины. И вот мы эту проблему, эти вопросы, как раз и обсудили на уровне власти".
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Действительно, необходимо разъяснять собственникам помещенией, какие у них есть права с приобретением имущества. Вещевое право вступает в силу и вместе с правами, в том числе у собственника появляются и обязательства. Это тоже надо ему объяснять".
По итогам встречи-семинара и совещания актуальную для собственников жилья информацию разместят в специальных брошюрах - для ознакомления.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Кто имеет права на использование этого имущества и как его регулировать? Очень важно, чтобы мы понимали права собрания собственников многоквартирного дома. А если собрания не существует, старший по дому не выбран, тогда возникает проблема. Люди обращаются к власти, когда вопросы не могут сами решить. Для того, чтобы они сами вопросы решали-надо разъяснять их права".
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