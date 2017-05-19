Разделяй и участвуй. Всё, что нужно знать о сортировке мусора. "Круглый стол" в областном центре

Любовь Дубова.

Культура сортировки мусора и его вторичная переработка. Тема "круглого стола" в областном центре. Организатор - региональное отделение Общероссийского народного фронта. На встрече - активисты, экологи, представители природоохранной прокуратуры. Сегодня в регионе реализуют большой проект. Создают современный комплекс по утилизации твердых бытовых отходов. Строительство и запуск объекта - в федеральном плане мероприятий Года экологии.

Начальник управления экологи и природопользования министерства природных ресурсов и экологии мурманской области Елена Кочкуркина: "В рамках концессионного соглашения планируется создания на территории региона нескольких объектов, направленных на обращение с твердыми коммунальными отходами. Это мусоросортировочный комплекс, это полигон и три мусороперегрузочных станции".

Заместитель директора мурманского филиала АО "Управление отходами" Анастасия Ивановская: "Мощность полигона составляет 250 тысяч в год тонн отходов, а мощность мусоросотировочного комплекса 180 тысяч тонн отходов в год. Весь отсортированный мусор мы будет отправлять на дальнейшую переработку - это металл, пластик, полиэтиленовые пленка, ПЭТ бутылка, бумага, картон".

В Мурманской области несколько лет работает экологическая программа по формированию культуры сортировки отходов. Во дворах специальные контейнеры - отдельно для пластика, стекла и бумаги. Представители ОНФ рассказали о своих проектах. Карта свалок, например, позволила выявить в регионе 36 несанкционированных мест складирования мусора. В ближайшее время их ликвидируют. Отдельный разговор - об экотуризме.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "У нас есть все основания, и в этом году надеется, что именно по экотуризму наши общественные организации получат президентские гранты, и мы знаем, что и минприроды, и лично губернатор поддерживает экотуризм в регионе. Это туристические тропы и заповедные места. Но основная задача - это не нарушить ту хрупкую экосистему, которая сложилась в регионе".