Мастер-класс по кузнечному делу, шоу искусства, классическая музыка. "Ночь музеев" — в Мурманске

Любовь Дубова.

Выставки, мастер-классы, лекции, концерты, спектакли. Одновременно на нескольких площадках. Завтра, 20 мая, Кольское Заполярье вновь примет участие в международной акции "Ночь музеев". До полуночи будут работать краеведческий, художественный и еще семь муниципальных учреждений культуры по области. В Мурманске - это "Дом ремесел" и новый "Культурно-выставочный центр". Акция стартует с открытия сразу нескольких выставок. В программе также творческие конкурсы, шоу искусства, классическая музыка.

Директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова: "В основе этой акции - желание музейщиков показать свой мир, что происходит в музеях - как в праздники, так и в будни. Очень много разных мероприятий, они будут проходить начиная с 12 дня - это детская программа и завершаем мы свою работу в 00 часов".

Гостей краеведческого музея будет встречать оркестр Штаба Северного флота. Внутри - работа всех залов, открытый - фонд хранения экспонатов - святая святых. Встреча с капитаном дальнего плавания, мастер-класс по кузнечному делу, литературная дискуссия, спектакль "Арктического театра". Впервые возможность написать краеведческий диктант.

Директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук: "Разработана специальная анкета, на которую нужно будет всем участникам ответить. И для нас это очень хороший способ посмотреть, какими же знаниями обладают наши посетители и как подспорье проанализировать, как работать дальше. Может быть какие-то темы расширить".

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Это изменение вот этого музейного пространства, оно началось, может быть, даже неосознанно. Но теперь это как раз организованная нами самими работа, прежде всего директорами и музейными коллективами".