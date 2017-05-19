В Мурманской области подведены итоги регионального этапа детского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

Конкурс ежегодно проводится совместно с общественными советами при территориальных органах МВД России в преддверии Международного Дня защиты детей и направлен на формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции.

В Заполярье конкурс «Полицейский Дядя Степа» проводился под эгидой Общественного совета при УМВД России по Мурманской области. Конкурсантам предлагалось изготовить тематические поделки, посвященные сотрудникам органов внутренних дел. Принять участие в конкурсе можно было как самостоятельно, так и в составе творческого коллектива.

Свои работы на суд жюри предложили ребята в возрасте от 6 до 14 лет. Всего в Общественный совет при УМВД России по Мурманской области поступило 38 детских работ от ребят, чьи родители работают в различных службах и подразделениях УМВД России по Мурманской области: уголовном розыске, Управлении по вопросам миграции, ГИБДД, штабе, территориальных органах на районном уровне. Кроме того, творческие работы на конкурс представили ребята из подшефных школ.

Выбрать лучших на региональном этапе конкурса членам жюри было очень непросто. В этом году работы как никогда отличались оригинальностью идеи, необычной техникой исполнения и проработкой мельчайших деталей. Дети проявили максимум фантазии, выполнив поделки из пластилина, полимерной глины, картона, дерева.

В итоге членами Общественного совета принято решение выделить три лучших работы. Призовое место, по общему мнению, досталось 11-летнему мурманчанину Косте Матвееву. Вместе с семьей он изготовил оригинальное пособие для обучения малышей Правилам дорожного движения «Учимся у Дяди Степы». За основу взята накидка на водительское сиденье, на которой размещена масса элементов для игротерапии. Кукол-человечков можно пристегивать ремнем безопасности, «переводить» через дорогу. На поделке есть несколько символов дорожных знаков, к нему прилагается мини-мотоцикл, светоотражатели и даже настоящий свисток.

Другая работа сделана руками Артема Воробьева из города Полярные Зори. Околоточный из теста для лепки и его верный пес охраняют покой на улицах города где-то в 1900 году. В то время околоточным называли надзирателя полицейского участка, как пояснил автор. Персонажи выбраны не случайно. В этом году конкурс посвящен 300-летию российской полиции. Тематика работ – стражи правопорядка со времен Российской империи до наших дней.

Также, по мнению жюри, призовое место получила работа 6-летнего Даниила Сушко, Даниил выполнил панно в смешанной технике – на рисунок, изображающий дорогу, наложено изображение милицейского автомобиля из пластилина, очень тщательно и реалистично выполненное.

Также очень высоко жюри оценило работу жителя областного центра Романа Громова 9-ти лет. Его Дядя Степа из фанеры статен и высок, раскрашен вручную и снабжен блестящим служебным жетоном. Работа Романа получит специальный приз от Общественного совета при областном управлении МВД России.

Всех участников конкурса ждут дипломы и поощрительные призы от Общественного совета УМВД России по Мурманской области.

Фотоснимки работ победителей направлены в Москву. Российские победители определятся путем онлайн-голосования, которое будет организовано на официальном интернет-сайте МВД России и в аккаунтах ведомства в социальных сетях 30 мая текущего года.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области