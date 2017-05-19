В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 мая.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Лесная, 8, 10, 12
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.59 ул. Бондарная, 12, 12а, 14, 16
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 12.00 ул. Хлобыстова, 14к1, 16к2, 16к3
09.00 – 15.00 ул. Подгорная, 8, 16, 22, 39, 39а, 41, 52, 54
ул. Пригородная, 1, 1а, 9, 17а, 18, 23, 28, 43, 45
ул. Фестивальная, 2, 4, 7, 12, 20, 21, 31
09.00 – 17.00 ул. Хлобыстова, 25
09.30 – 17.00 ул. Куйбышева, 6
ул. Павлова, 29, 31, 33
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска