Следователи Мурманского СК РФ подвели итоги работы за 4 месяца 2017 года

18 мая 2017 года в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоялось оперативное совещание по итогам работы за четыре месяца 2017 года. В работе совещания приняли участие: заместители, старший помощник руководителя управления, руководство отделов аппарата и территориальных отделов следственного управления.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Андрей Александрович Ефремов отметил во вступительном слове, что за истекший период 2017 года продолжена планомерная работа, направленная на решение важных задач по эффективной борьбе с преступностью на территории региона и улучшению качества и сроков следствия.

Руководители территориальных следственных отделов в ходе заслушивания результатов их работы были ориентированы на необходимость принятия конкретных и действенных мер, направленных на повышение эффективности служебной деятельности.

Подводя итоги оперативного совещания, и.о. руководителя следственного управления А.А. Ефремов поставил перед присутствующими конкретные задачи и обратил внимание на важность направлений по профилактике правонарушений и качественному рассмотрению обращений граждан, отметив, что без высоких результатов в этих сферах, следствие не может считаться в полной мере эффективным.

СУ СК РФ по Мурманской области