Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
19.05.2017 08:30

Следователи Мурманского СК РФ подвели итоги работы за 4 месяца 2017 года

18 мая 2017 года в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоялось оперативное совещание по итогам работы за четыре месяца 2017 года. В работе совещания приняли участие: заместители, старший помощник руководителя управления, руководство отделов аппарата и территориальных отделов следственного управления.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Андрей Александрович Ефремов отметил во вступительном слове, что за истекший период 2017 года продолжена планомерная работа, направленная на решение важных задач по эффективной борьбе с преступностью на территории региона и улучшению качества и сроков следствия.
Руководители территориальных следственных отделов в ходе заслушивания результатов их работы были ориентированы на необходимость принятия конкретных и действенных мер, направленных на повышение эффективности служебной деятельности.
Подводя итоги оперативного совещания, и.о. руководителя следственного управления А.А. Ефремов поставил перед присутствующими конкретные задачи и обратил внимание на важность направлений по профилактике правонарушений и качественному рассмотрению обращений граждан, отметив, что без высоких результатов в этих сферах, следствие не может считаться в полной мере эффективным.

СУ СК РФ по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.47
Евро = 64
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.