Выставки, мастер-классы, лекции, концерты, спектакли. Кольское Заполярье присоединится к международной акции "Ночь музеев"

Любовь Дубова.

Выставки, мастер-классы, лекции, концерты, спектакли. Одновременно на нескольких площадках. Завтра Кольское Заполярье присоединится к международной акции "Ночь музеев". До полуночи будут работать областной краеведческий, художественный и семь муниципальных учреждений культуры. В Мурманске в проекте впервые участвуют "Дом ремесел" и новый культурно-выставочный центр. Ожидается, что во время проведения акции музеи посетят несколько тысяч человек.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Он стал многофункциональным культурным центром, это изменение музейного пространства началось, может быть, даже неосознанно. Но теперь это как раз организованная нами самими работа. Прежде всего, директорами и музейными коллективами".







