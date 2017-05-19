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19.05.2017 09:27

Выставки, мастер-классы, лекции, концерты, спектакли. Кольское Заполярье присоединится к международной акции "Ночь музеев"

Любовь Дубова.

Выставки, мастер-классы, лекции, концерты, спектакли. Одновременно на нескольких площадках. Завтра Кольское Заполярье присоединится к международной акции "Ночь музеев". До полуночи будут работать областной краеведческий, художественный и семь муниципальных учреждений культуры. В Мурманске в проекте впервые участвуют "Дом ремесел" и новый культурно-выставочный центр. Ожидается, что во время проведения акции музеи посетят несколько тысяч человек.
Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Он стал многофункциональным культурным центром, это изменение музейного пространства началось, может быть, даже неосознанно. Но теперь это как раз организованная нами самими работа. Прежде всего, директорами и музейными коллективами".



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