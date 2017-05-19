"Врачи без границ". Мурманские медики обменялись опытом с коллегами из Нидерландов

Кирилл Коган.

В областной центр приехали педиатры из голландского Гронингена. Они посетили одно из отделений детской клинической больницы. В столице Заполярья зарубежные гости пробудут 3 дня. Они уже успели пообщаться с бригадами реаниматологов, побывали в больнице скорой медицинской помощи и перинатальном центре.

Профессор университетской клиники г. Гронинген Питер Сауэр: "Очень важная встреча, нам есть чему поучится у русских врачей. К примеру, у вас лечат малышей в специализированных детских больницах! У нас в Голландии их нет. Отсутствуют как таковые роддома, перинатальные центры. Будущие мамы лежат в общих клиниках. В России совсем другие методы в медицине. Мы все это увидели, это бесценный опыт".









