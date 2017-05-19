В Мурманске состоялся "круглый стол" по вопросам сортировки мусора и его вторичной переработки

Любовь Дубова.

Культура сортировки мусора и его вторичная переработка на территории Мурманской области. "Круглый стол" на эту тему в областном центре организован региональным Общероссийским народным фронтом. На встрече - активисты, экологи, представители природоохранной прокуратуры. Тема актуальная. Сегодня в регионе запущен большой проект создания современного комплекса по утилизации твердых бытовых отходов. Во время встречи опытом северяне поделились с другими регионами. В Калининграде проходит конференция, в том числе, и на эту тему.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Сегодня мы бы хотели обсудить несколько вопросов. Это темы раздельного сбора мусора и тема экотуризма, потому что мы считаем, что это очень важно. И еще раз хотим обратить внимание на работу именно в 2017 году и в дальнейшем в сфере экологии".









