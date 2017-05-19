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19.05.2017 09:05

В Мурманске состоялось заседание оргкомитета по подготовке к инвестиционной энергетической конференции, которая откроется 24 мая

Яков Осетров.

Детали события в режиме видеосвязи обсудили заместитель губернатора Евгений Никора и заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Анастасия Кузнецова. Среди поднятых проблем - подключение предприятий к электросетям. Есть алгоритм, как это делать быстро, но не все об этом знают.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "До сих пор существует представление о том, что подключение к электросетям - это сложный и не всегда реализуемый процесс. Мы хотим потенциальных инвесторов, да и те предприятия, которые уже работают, но заинтересованы в дополнительных подключениях, заверить в том, что всё это реально".
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