Владимир Волков.

К работе в летний период готовы! Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам опробовали водную технику в акватории Кольского залива. Главная задача - отработать навыки спасения во взаимодействии с аварийно-спасательными службами МЧС. Сегодня на вооружении ГИМС 39 плавсредств. В том числе, быстроходный катер "Лидер". По результатам учений, все участники получили высокие оценки руководства.

Главный государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС по Мурманской области Владимир Туманов: "Отрабатывался подход к пострадавшему человеку, а именно безопасный подход, подача спасательного средства в виде спасательного круга и безопасный подъем пострадавшего на борт спасательного судна".







