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19.05.2017 08:42

В Мурманске прошел двухдневный семинар-совещание "Обеспечение прав собственников помещений в многоквартирных домах - задачи и методы"

Татьяна Нестерова.

"Обеспечение прав собственников помещений в многоквартирных домах - задачи и методы". В Мурманске прошел двухдневный семинар-совещание. Его участники - активисты школы грамотного потребителя, председатели советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов. Новая информация помогает успешно управлять домом, обеспечивает права собственников. Помогает в достижении конечной цели - сохранении жилого фонда современного города.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Кто имеет права на использование этого имущества и как его регулировать? Очень важно, чтобы мы понимали права собрания собственников многоквартирного дома. А если собрания не существует, старший по дому не выбран. Тогда возникает проблема. Люди обращаются к власти, когда не могут сами решить вопросы. Для того, чтобы они сами вопросы решали - надо разъяснять их права".
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