На федеральных трассах Мурманской области начался ремонт

Светлана Деменева.

Работы в этом году задержались из-за поздней весны. Отставание - примерно на три недели, поэтому к ремонту приступили практически на всех участках. Ближайший к Мурманску - дорога в аэропорт. Здесь снимают верхний слой асфальта - ликвидируют колейность. В этом году в регионе планируется привести в порядок 137 километров. Это 26 процентов от общего количества дорог федерального подчинения.

Заместитель начальника отдела контроля качества мурманского филиала ФКУ Упрдор "Кола" Александр Хижук: "От отворотки на Ковдор через Мончегорск, Оленегорск дорога будет отремонтирована до отворотки на станцию Тайбола - дальше небольшой разрыв, и от Магнетит отворотка до Мурманска. В этом году закончится реконструкция участка дороги от Сальмиярви до границы с Королевством Норвегия".









