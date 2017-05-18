Граждане должны строго спрашивать с местных властей – губернатор Марина Ковтун

Людям надо строже спрашивать с местных властей, заявила губернатор Марина Ковтун по итогам прошедшей сегодня рабочей поездки в Печенгский район.



«Местные власти, в первую очередь, должны откликаться на нужны людей. Но получается, что пока они окрика сверху не получат, они свои механизмы в действие не приводят. Людям надо строже спрашивать с местных властей, быть активнее, не спускать. Работа местной власти должна строиться на пожеланиях и жалобах граждан», - подчеркнула Марина Ковтун.



Глава региона признала неудовлетворительной работу местных властей Печенгского района.



«Местным властям в Печенгском районе надо очень хорошо подумать о собственной состоятельности и о том, отвечают ли они сегодня требованиям, которые к ним предъявляют люди», - сказал Марина Ковтун.



Говоря об итогах поездки, глава региона отметила, что в решении многих вопросов сегодня пришлось включать режим «ручного управления».



«Я подменить каждого главу села, города или района не могу. Просто потому что они здесь есть – это армия муниципальных служащих. Неужели проблема каждого подъезда, мусорный кучи или лестницы в конкретных городах и поселках должна решаться властью субъекта? Нет, конечно. Вот что возмущает. Будут работы, и люди увидят результат. А пока в режиме ручного управления будем заставлять их заниматься своей работой», - подвела итог Марина Ковтун.



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