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18.05.2017 18:55

Властям Печенгского района поручено в течение 2017 года выполнить реконструкцию пешеходной дорожки к больничному городку и восстановить лестницу

По итогам совещания по организации медицинской помощи жителям Печенгского района губернатор Марина Ковтун поручила властям района в течение 2017 года выполнить реконструкцию пешеходной дорожки к больничному городку, восстановить лестницу, а также организовать освещение пешеходной зоны и мест отдыха со скамейками, благоустроить прилегающую территорию.

Перед началом совещания глава региона посетила больничный городок, познакомилась с работой взрослой поликлиники, детского отделения и отделения сестринского ухода после ремонта.

«Да, позитивные перемены налицо. Но остаются и проблемы. К примеру, состояние территории больничного городка и пешеходного подхода к больнице вызывает серьёзные нарекания. Чего сто́ит ремонт в больнице, если попасть в неё с улицы можно только с приключениями? А каково приходится молодым мамам, беременным женщинам, детям, старикам?», - спросила участников совещания Марина Ковтун.

На днях Печенгскую больницу посещали члены экспертного совета по организации медпомощи населению Мурманской области. Представители медицинского сообщества также отметили положительные изменения в больнице, взяли на контроль проблемные вопросы.

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