Покровительница военных моряков. На Северный флот прибыл список иконы Порт-Артурской Божьей Матери

Светлана Деменева.

Дыхание истории - на борту ракетного крейсера "Петр Великий". Список иконы Порт-Артурской Божьей Матери был написан больше 100 лет назад и отправлен защитникам Порт-Артура во время русско-японской войны.

Она распакована на причале, чтобы торжественно подняться на корабль. Это единственная икона, где Богородица без младенца Иисуса, но держит плат в руках с его нерукотворным ликом. Экипаж крейсера "Петр Великий" собран на юте. Список иконы завершает свой путь по флотам России.

Председатель Приморского регионального отделения общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" Эдуард Смирнов: "Северный флот, Балтийский флот и с благословения Патриарха Кирилла, мы список этой иконы передаем в дар в Храм Федора Ушакова в Тартусе, в Сирии".

Порт-Артурской Богородицу назвали после того, как во сне она явилась старому моряку и предсказала тяжелую войну. Деньги на икону собирали по всей стране. К началу русско-японской войны 1905 года ее доставили на Дальний Восток. Но потеряли. Нашли недавно в Иерусалиме и снова вернули в Порт-Артур.

Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами Владивостокской Приморской епархии, протоиерей Виктор Жильцов: "В минуты смятения, слабости воина, независимо от его рода войск, от его воинского звания, прибегает к молитвенной помощи, к Господу, к пресвятой Богородице".

Среди участников торжественного молебна - отец Сергий. Под праздничной одеждой не видно медали за поход в Сирию. Впервые за новейшую историю церкви вместе с моряками он был на борту авианосца "Кузнецов". Это тогда на корабле закончились нательные крестики.

Настоятель храма святителя Николая п. Видяево, протоиерей Сергий Шерфетдинов: "Ясно понимал, что я на своем месте и что я здесь не зря. Что я в этот момент являюсь соработником Божиим, я как бы тружусь вместе с Богом и это дает мне силы, великую радость и утешение".

Приложиться к святыне на корабле выстроилась очередь. На мостике "Петра Великого"и в каждой каюте говорят в экипаже - обязательно есть икона.

Техник дивизиона живучести боевой части 5 ТАРК "Петр Великий" Иван Зайцев: "Море ошибок не прощает. А без веры, как говорится, в море никто не выходит".

Список чудотворной иконы будет находится в Тартусе. Там, где расположена российская военно-морская база. Во Владивостоке в честь иконы Порт-Артурской Божьей матери будет построен собор. Так увековечат память обо всех, кто осваивал Дальний Восток, и кто погиб, защищая его.







