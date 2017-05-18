Масляное пятно на реке Кола. Рыбаки встревожены - пойдет ли семга?

Елена Сивонен.

До официального открытия сезона лова сёмги - а старт всегда дают на Коле - несколько дней. И сейчас вопрос - пойдёт ли рыба? На реке Кола - чрезвычайное происшествие. Рыбаки обнаружили маслянистое пятно.

"С ручья вытекает вместе с водой мазут. Находится это в поселке Молочный. Железная дорога, ручей проходит под железной дорогой".

Первый в этом году выход на реку Александр Хомутов снял на камеру мобильного телефона. Маслянистое пятно от распространения сдерживает лёд. Пока не растаявший - как естественный бон. Официальное открытие сезона - его всегда проводят здесь,на Коле - на следующей неделе. И сейчас вопрос - пойдёт ли сёмга?

Рыбак Александр Хомутов: "Как везде пишут, что она идет к своему месту по анализу воды, по ее структуре, то какая тут структура после такого безобразия?"

Рыбак забил тревогу. Звонок в единую диспетчерскую службу - в 23:30. Реакция незамедлительная. Районная администрация, надзорные органы, МЧС. Пошли вверх по ручью. Инспекция ночью и рано утром. Замглавы Игорь Богданов показывает еще одно мазутное пятно - уже в самом поселке.

Заместитель главы администрации Кольского района Игорь Богданов: "Ручьи ищут там, где могут проходить, может быть, задели пятно, которое оказалось в этом ручье. Выше - видно, что чисто, а ниже еще пятна остались, они еще размываются, попадают в реку Кола".

Специалисты установили - масло не свежее. Скорее всего, размыло старое мазутное пятно. Предположительно, с территории бывшего совхоза "Арктика". Здесь АЗС, она тоже давно не функционирует, но когда-то обслуживала технику предприятия. В подтверждение - ёмкости, не факт, что пустые.

Заместитель главы администрации Кольского района Игорь Богданов : "Подозрение, что здесь, но мы будем более глубокую проверку проводить, смотреть конкретику, сейчас так сразу не сказать".

Помощник прокурора Кольского района Алексей Ларьков: "В настоящий момент прокуратурой Кольского района совместно с уполномоченным органом по охране водных биоресурсов и среды обитания проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования".

То, что на данный момент могут точно сказать специалисты, горюче-смазочные материалы - причина загрязнения реки Кола. Виновника еще предстоит найти. А сейчас надо принимать экстренные меры по сбору вещества. Процедура эта не быстрая и не дешевая.

Самое главное, на что делает акцент руководство района - питьевая вода опасности для населения не представляет. Водозаборные сооружения в той стороне, масляное пятно - ниже по течению. Но в любом случае, это чрезвычайное происшествие. Ликвидировать последствия специалисты обещают в кратчайшие сроки. Мы будем следить за развитием событий.







