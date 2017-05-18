"Молодые. Успешные". В Мурманске в центре дополнительного образования "Лапландия" прошла встреча молодежи с главным врачом областной больницы Александрой Будовой

Татьяна Нестерова.

"Молодые. Успешные" - популярный образовательный проект ни что иное как прямой разговор с известными земляками, сделавшими успешную карьеру, когда результатом живого общения становится решение молодого человека о выборе будущей профессии. В Мурманске в центре дополнительного образования "Лапландия" в рамках проекта прошла встреча молодежи с главным врачом областной больницы Александрой Будовой. Ее альма-матер - Петрозаводский государственный университет. Больше 10 лет работает в Мурманской областной клинической больнице. Главный врач в открытом диалоге с молодежью рассказала о специфике своей профессии, ответила на многочисленные вопросы и, конечно, дала ценные советы.

Главный врач ГОБУЗ "МОКБ им. П. А. Баяндина Александра Будова: "Век очень быстрый, высокотехнологичный. Но общечеловеческие ценности, которые лежат в основе жизни каждого человека и выбора профессии, тоже являются основополагающими моментами. Скажу, что они должны научиться понимать себя, других людей и посвятить свою жизнь служению любимому делу".







