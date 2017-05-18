В Мурманске продолжаются субботники

Наталия Бурдина.

Очередной субботник намечен на 20 мая. К уборке города охотно присоединяются и ученики образовательных учреждений. Причем, не только в выходные дни, но и в будни. К примеру, на субботник сегодня снова вышли учащиеся мурманской школы №5. Это ученики 6, 8 и 10 классов, вместе с ними - учителя и директор.

Директор школы №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Вы знаете, мы в прошлые годы всегда не обслуживали, а помогали и убирали в своих интересах - вот, откосы от школы со всех сторон, со всех четырех сторон. Иногда выходили к дороге Аскольдовцев, к памятнику Алеше. Но в этом году было так много снега, что мы не управляемся со своей территорией. Как только здесь уберем, мы обязательно выйдем за границы своей школы, и если выйдут жители, мы вместе готовы работать, и вместе все устроим праздник в школе".

Сейчас задача номер один - сделать так, чтобы к последнему звонку - а он уже на следующей неделе - территория выглядела ухоженной. Ребята готовы приступить к расчистке и других зон вне границы школы. Помочь в этом приглашают жителей микрорайона.









